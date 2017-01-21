Yasin Öztekin En İyi Sezonunu Geçiriyor

FutbolArena Detay - Süper Lig'in 18. hafta maçında Galatasaray, Karabükspor ile deplasmanda karşılaşırken Yasin Öztekin maçın ilk golünü attı.



Yasin Öztekin bu golle bu sezon gol sayısını 8'e çıkarırken kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaşmış oldu. Öte yandan Yasin Öztekin ligde oynadığı son 4 maçta tam 6 gole doğrudan katkıda bulundu. Bu sezon 8 gol atan Yasin, 1 de asist yaptı.



YASİN ÖZTEKİN'E TEPKİLER



Öte yandan Karabükspor'a attığı golde topu elle kontrol ettiğine dair itirazlarda bulunan Karabüksporlu taraftarlar Yasin Öztekin'i topla buluştuğu anlarda ıslıklarken "Hırsız Yasin" şeklinde de tempo tuttular.



Yasin Öztekin, Karabükspor'a golü elle mi attı?



Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. İlk 15 dakikası iki takımın da kontrollü oyunundan ötürü az pozisyonlu geçerken, 16. dakikasında gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin topu kontrol ettikten sonra kaleci Ahmet Şahin'i geçip takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu golden sonra Karabükspor'da başta kaleci Ahmet Şahin olmak üzere tüm futbolcular Cüneyt Çakır'ın etrafında sarıldı.







Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.



YASİN ÖZTEKİN OMZUNU GÖSTERDİ



Maçın hakemi Cüneyt Çakır golden sonra Yasin Öztekin'e doğru giderken bu sırada etrafını Karabüksporlu futbolcular sardı. Yasin Öztekin ise tribünlere gidip Galatasaraylı taraftarlarla gol sevincini yaşadıktan sonra hakem Cüneyt Çakır'a gelerek omzunu gösterdi ve "Omzumla aldım hocam." dedim. Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Yasin'e doğru giderek gol anını sorması ise maçın bir başka tartışmalı anı olarak kameralara yansıdı.