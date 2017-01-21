Yasin Öztekin: 'Elle Alsaydım Hakeme Söylerdim'

FutbolArena - Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Karabükspor'a attığı gol hakkında maç sonu yayıncı kuruluşa konuştu.



"KÖTÜ OYNAMADIK"



"Genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Karabükspor fazla kalemize gelemedi. Biz ise yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Eğer değerlendirebilseydik sonuç farklı olurdu. Bu skoru telafi etmemiz lazım. Aslında kötü oynamadık ama kontrol bizdeydi. Ne yazık ki skora yansıtamadık."



"EL OLSAYDI HAKEME SÖYLERDİM"



"Ya orada arkadaşlar elime değdi dediler. Bence %100 elime değmedi. Omuzuma değdi. Elle oynasaydı gider hakeme söylerdim. El değildi. Eğer el olsaydı el derdim ama olmadığı için demedim. Cüneyt Çakır bana sordu, ben de yok dedim."