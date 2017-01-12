Yasin Öztekin: 'Bir Daha Yapmam'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in yeniden affedilmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, yaptığı hatalardan ders aldığını ve bir daha tekrarlamayacağını söyledi.



Takvim'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Benim için çok zorlu bir süreç oldu. Bir daha aynı hataları yapmayacağım. Sadece takımımın başarısına ve şampiyonluğa odaklanmak istiyorum" dediği belirlendi..



YASİN ÖZTEKİN İÇİN NAZİFOĞLU NE DEMİŞTİ?



"Yasin Öztekin'e kapı kapanmadı. Onun cezası süreli. İstanbul'a döndükten sonra yönetim kuruluyla durumuna bakacağız. Yasin'in söylediği onu tahrik etmişler. O da kendini tutamamış. Para cezası henüz belli değil. Önümüzdeki hafta netleşecek"