Yasin Börü ve Üç Arkadaşının Diyarbakır'da Öldürülmesiyle İlgili Suça Sürüklenen 6 Çocuk,...

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili suça sürüklenen 6 çocuk, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 110'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Börü ve Üç Arkadaşının Diyarbakır'da Öldürülmesiyle İlgili Suça Sürüklenen 6 Çocuk,...

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili suça sürüklenen 6 çocuk, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 110'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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