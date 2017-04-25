Yasin Börü'nün Annesi Hatice Börü: 'Azmettirenlerin de Yargılanmasını İstiyorum'

Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü: "Azmettirenlerin de yargılanmasını istiyorum"



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasında çıkan kararı aileler değerlendirdi. Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "Benim için adalet bu değil. Kısmen de olsa birazcık rahatladık. Doğruyu söylemek gerekirse birazcık da olsa nefes aldık. Gerçek adalet bu değil. Gerçek adaletse kısasa kısastır. Azmettiricilerin de yargılanmasını istiyorum" dedi.