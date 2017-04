Yasin Börü Davasında Verilen Karar - 'Azmettiriciler Yargılanmadığı Sürece Rahat Etmeyeceğiz'

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un yakınları, mahkeme kararını yetersiz bulduklarını dile getirerek, azmettiricilerin de yargılanmasını istedi.



Hasan Gökguz'ün babası Mehmet Gökguz yaptığı açıklamada, olayın azmettiricilerinin davada yargılanmadığına işaret ederek, "Biz daha güzel bir şeyler bekliyorduk. Adalet yerini bulsun istiyorduk. Adalet tam yerini bulmadı. Azmettiriciler yargılanmadığı sürece rahat etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt ve Gültan Kışanak'ın olayların azmettiricileri olduğunu savunan Gökguz, şöyle konuştu:



"Zübeyde Zümrüt, radyoda herkesi sokağa dökmeye çalıştı, Selahattin Demirtaş, 'Her tarafı Kobani yapın.', Gültan Kışanak, 'Ne kadar dindar ve sakallı varsa yok edin.' dedi. MOBESE kameralarının görüntülerini kaybettiler. Devlet bunu araştırsın, bunu bulsun. Bir daha böyle bir vahşetin yaşanmaması için azmettiriciler de yakalansın. Bunlara ceza vermezlerse bu olaylar yaşanacak. Mahkemede yargılananlardan birisi 'Hiçbir örgüte üye değilim, ilişkim yok.' diyor. Dava sonucunda terör örgütü lehinde slogan attı. Demek senin alakan var, seni kullanan kişiler var."



"Biz ağladık, bir daha başka analar ağlamasın"



Gökguz, evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını, verilen cezanın bir nebze de olsa içlerindeki acıyı dindirdiğini aktararak, "Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın. Selahattin Demirtaş, 'Analar ağlamasın.' diyordu. Diyorsun ama sen niye anaları ağlatıyorsun. Biz ağladık, bir daha başka analar ağlamasın." dedi.



"Selahattin Demirtaş'tan davacıyım"



"Küçük torunum 'Babam nerede, niye gelmiyor.' diyor? Ben Selahattin Demirtaş'tan davacıyım çünkü o milleti sokağa çağırmasıydı kimse dökülmezdi. Şimdi niye kimse sokakta yok?" ifadelerini kullanan Gökguz, şunları kaydetti:



"Azmettiriciler yargılanmadığı sürece rahat etmeyeceğiz. Adalet tam yerini bulmadı. Adalet istiyoruz, kimseden yardım istemiyoruz. Çocuklarımızın hakkını arıyoruz. Çocuklarımızın ne suçu vardı? Bizim çocuklarımızın suçu, fakire bir parça et dağıtmak, karınlarını doyurmaktı. Çocuklarımız sokağa çıkıp kimsenin malına mülküne tecavüz etmedi, kimsenin arabasını ve dükkanını yakmadı."



"Katillerin cezaevinde çürümesini istiyoruz"



Riyat Güneş'in annesi Kimet Güneş, Kürtçe yaptığı açıklamada, sanıkların cezalandırıldığını anımsatarak, azmettiricilerin de yargılanması talebini dile getirdi.



Verilen cezanın, yaşadıkları acıyı unutturmadığını vurgulayan Güneş, "Katillerin cezaevinde çürümesini istiyoruz. Çocuklarımızın kimseye bir zararı yoktu. Kurban eti dağıtıyorlardı. Çocuklarımıza işkence edip katlettiler. Allah hakımızı bırakmasın. Allah onlarada bu acıyı yaşatsın." diye konuştu.



"Torunum her gün babasını soruyor"



Hasan Gökguz'un annesi Mehtap Gökguz, torununun her gün babasının nerede olduğunu sorduğunu ancak ona yanıt veremediklerini söyledi.



Sanıklara verilen cezanın aynısının Selahattin Demirtaş'a da verilmesini isteyen Gökguz, şunları kaydetti:



"Gültan Kışanak ve diğerlerine de aynı cezayı devlet vermedikçe devlet de rahat etmez. Oğlum şehit oldu ağladım, asker ve polisin annesi ağlamasın. Ben adalet istiyorum. Devlet onların ne yaptıklarını görüyor. Onlardan serbest bırakılanlar sokaklarda asker ve polise taş atıyor."



"Anneyiz, adalet yerini bulsun istiyoruz"



Hüseyin Dakak'ın annesi Zerife Dakak, bazı sanıklara ceza verilmemesini eleştirerek "Onların da ceza almasını istiyorum. Diğerlerine ceza verildi, içimize biraz su serpildi." dedi.



Azmettiriciler yargılanmadığı sürece adaletin yerini bulmayacağını aktaran Dakak, şunları söyledi:



"Azmettiricilerle ilgili bir şey yapılmadı, büyük ihmalkarlık orada çünkü Diyarbakır'ı kana bulayan, Kobani'ye çeviren Selahattin Demirtaş'tır. Mimar olan odur, onun ceza almasını isterdik. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Zübeyde Zümrüt, Gültan Kışanak 6-7 Ekim olayları davasına dahil edilmedi. Bizler anneyiz, adalet yerini bulsun istiyoruz. Şehit aileleri olarak bunu istiyoruz."



"Karar bizi tatmin etmedi"



Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü de verilen cezalardan dolayı biraz teselli bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Ama bu karar bizi tatmin etmedi. 'Suçlu cezasını buldu.' demiyoruz. Birkaç çapulcu eli kanlı katilin, tetikçinin ceza alması bizi tatmin etmiyor. Bizim tek dileğimiz Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt, HDP ve PKK'lılar, o gün Kobani için sokağa çağıranların ve sokağa salanların yargılandıklarını görmedikçe rahat etmeyeceğiz."



Davada yargılanan bazı sanıkların beraat etmesine tepki gösteren Börü, şunları kaydetti:



"Yusuf'un elinde keserle gördüğü o evin sahibi neden beraat etti? Anlamış değiliz. Demek ki Allah bir şahit bıraktı. Yusuf da olmasaydı o gün o evde neler yaşandığını hiç birimiz bilmeyecektik. Teknoloji çağındayız, her yerde kamera var. Deliller nasıl karartıldı? O görüntüler niye kaybedildi? Hükümete çağrım, kimin ihmali varsa onlar da yargılansın. O günkü vahşetin yaşanmasına göz yumanların yanına kar kalmasın."