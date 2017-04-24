Yasin Börü Davasında Karar Çıktı
Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Merkez Bankası'yla ilgili önemli gelişme!
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Telefonundan 'Bylock' çıkan sütçünün savunması 'pes' dedirtti!