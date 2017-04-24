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Yasin Börü Davasında Karar Çıktı
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Yasin Börü Davasında Karar Çıktı

Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Yasin Börü Davasında Karar Çıktı

Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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