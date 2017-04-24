Yasin Börü Davasında Karar (2)

DİYARBAKIR'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani'ye destek için, düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti 16 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa 5'er kez müebbet, yaşı küçük 6 sanığın her birine 110 yıl hapis cezası verdi. 13 sanığın beraatine karar veren mahkeme, bu dosyadan beraatine karar verdiği bir sanığı da başka bir suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Firari 3 sanığın ise dosyası ayrıldı.



Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen ve yaklaşık iki yıldır devam eden duruşmaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bir önceki karar duruşmasına, sanık avukatlarından 11'i katılmadığı için mahkeme heyeti duruşmayı bugüne ertelemişti. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının tamamı katıldı.



SAVCI MÜTALAASINDA 23 SANIĞIN 6'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEMİŞTİ



Savunmaların tamamlanmasının ardından celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 3'ü firari 41 sanıktan 23'ü için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek böldürme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya teşebbüs', 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Savcı 14 sanık için, olaylara katıldıkları yönünde yeterli delil bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye isterken, suça sürüklenmiş çocuk kapsamında değerlendirilen sanık F.K.'nin ise örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek örgüte yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.



ÇOCUKLARIMIZ KİRLİ SİYASETE KURBAN GİTTİ



Bugünkü celsede savcının mütalaasına karşı müşteki ve sanık avukatları ve sanıkların tek tek savunmaları alındı. Müşteki avukatlarından Murat Sadak yaptığı savunmasında, "HDP'li vekillerin çağrısı ile sokağa çıkan caniler kurban eti dağıtan çocukları katlettiler. Katliam sonrası güvenlik güçleri yeterince soruşturma yürütmemiş ve delillerin tamamı toplanmamıştır. Eksik bir şekilde yürütülen soruşturma nedeniyle katliamda sorumluluğu olan çoğu kişi hakkında dava bile açılmadı. Deliller yeterince toplanıp soruşturma genişletilseydi bugün savcının beraatini istediği sanıkların belki de cezalandırılmaları istenecekti. Çocuklarımız kirli siyasete kurban gitti. Katliamda sorumluluğu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



Müşteki avukatlarından Hasan Boztaş ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek, "Azmettiriciler ve katliamda sorumluluğu olan görevliler bu davaya dahil edilmedi. O yüzden buradaki tetikçilerin ceza almaları tek başına bir anlam ifade etmemektedir" diye konuştu.



Söz alan sanık avukatları da davanın siyasi bir dava olduğunu gerçek suçluların olaydan sonra kaçtıklarını, huzurda bulunan müvekkillerinin zorlama sonucu bu davaya sanık olduklarını ileri sürdüler. Tek tek söz alan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.



SANIKLARA CEZA YAĞDI



Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 16 sanığı, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak', "Canavarca hisle öldürme" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve her bir sanığı ayrı ayrı suçlardan değişik yıllarda hapis cezasına çaptırdı. Sanıklardan Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban ise aynı suçlardan ceza almalarına rağmen itirafçı olmaları nedeniyle 5'er kez müebbet ve farklı yıllarda hapis cezası aldı. Suça sürüklenen çocuklar kapsamında değerlendirilen 6 sanık ise aynı suçlardan 5'er kez 22 yıl olmak üzere 110 yıl ve farklı suçlardan da değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı.



14 SANIK BERAAT ETTİ



Mahkeme heyeti, olaylara katıldıkları yönünde yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklardan Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Biçici, Ahmet Tanrıverdi, Ahmet Tura, Ersin Adıyaman, Hasan Aldemir, Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Mahsun Kurt ile Ferhat Kızıltepe'nin beraatine karar verdi.



Yasin Börü davasında beraat eden Ferhat Kızıltepe, başka bir olayda örgüt adına haraç topladığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ayrılarak infazlarının beklenmesine karar verildi.



KARAR SONRASI SALONDA TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ



Kararın ardından salonda bulunan müşteki ve yakınlarından bazıları tekbir getirdi. Sanıklarında buna karşı slogan atması üzerine güvenlik görevlileri salonu kısa sürede boşalttı. - Ankara