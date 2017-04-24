Yasin Börü Davasında Karar (1)

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.



Mahkeme heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledikten sonra hükmü açıkladı.



Buna göre, sanıklardan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, suça sürüklenen 6 çocuğu ise 110'ar yıl hapse mahkum etti.



Sanıklara, "adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ayrıca ceza verildi.



(Sürecek)