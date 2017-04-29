Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!
Yasemin Şefik, "Beni Bilirsin, Arkandan Konuşmam!" ile BKM Mutfak Sahne'de!
Yasemin Şefik, "Beni Bilirsin, Arkandan Konuşmam!" ile BKM Mutfak Sahne'de!
"Uzun yıllardır "Yasemin Şefik'le HİTNOZ" radyo programını yapan, radyoculuğunun yanı sıra; skeç yazarlığı ve televizyon programlarından da tanınan Yasemin Şefik; eski sevgililer, arkadaşlıklar, flört, ünlüler ve ünlü olmaya çalışanları ti'ye alan mizahıyla karşınızda!"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io