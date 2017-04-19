Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!

Yasemin Şefik, "Beni Bilirsin, Arkandan Konuşmam!" ile BKM Mutfak Sahne'de!

Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!

Yasemin Şefik, "Beni Bilirsin, Arkandan Konuşmam!" ile BKM Mutfak Sahne'de!

"Uzun yıllardır "Yasemin Şefik'le HİTNOZ" radyo programını yapan, radyoculuğunun yanı sıra; skeç yazarlığı ve televizyon programlarından da tanınan Yasemin Şefik; eski sevgililer, arkadaşlıklar, flört, ünlüler ve ünlü olmaya çalışanları ti'ye alan mizahıyla karşınızda!"

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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