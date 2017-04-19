Yasemin Şefik, "Beni Bilirsin, Arkandan Konuşmam!" ile BKM Mutfak Sahne'de!



"Uzun yıllardır "Yasemin Şefik'le HİTNOZ" radyo programını yapan, radyoculuğunun yanı sıra; skeç yazarlığı ve televizyon programlarından da tanınan Yasemin Şefik; eski sevgililer, arkadaşlıklar, flört, ünlüler ve ünlü olmaya çalışanları ti'ye alan mizahıyla karşınızda!"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yasemin Şefik - Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır