Yasemin Özilhan'ın Zafer İşareti Yaptığı Paylaşım Olay Oldu

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile çektiği fotoğrafı önceki gün Instagram hesabında paylaştı. Zafer işareti yaparak poz veren ikilinin bu fotoğrafına mesaj yağdı.

"ELİNİZİN DIŞARI DOĞRU OLMASI LAZIM"

Bir kullanıcı, "Yaptığınız hareket İngiltere'de küfür diye algılanıyor. Barış işareti yapacaksanız eliniz içeri doğru değil, dışarı doğru olması gerekiyor; uyarmak istedim" dedi.

KAYINVALİDESİ DE KIZDI

Takipçinin yorumunu beğenen Yasemin Özilhan'ın kayınvalidesi Emine Özilhan da, başka bir takipçinin tepkisi üzerine "Saçma sapan yorumu kimin yazdığını görmek için yanlışlıkla basmışım. Bunlar abuk sabuk yorumlar" dedi.

İşte çiftin tartışma yaratan o paylaşımı;