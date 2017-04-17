Yased: Referandum Sonrası Öncelik Yeniden Ekonomiye Verilmeli

– Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) referandum "sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi" çağrısı yaptı.



YASED'den Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem adıyla yapılan açıklamada, 18 maddelik bir Anayasa değişikliği önerisinin referandum la oylandığı hatırlatılarak "Sandıktan çıkan kararın ülkemiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz" denildi.



Açıklamada, YASED olarak temel beklentilerinin demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesi olduğu vurgulandı.



Türkiye'nin yatırımcılara cazip fırsatlar sunan yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ekonomi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda; Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." - İstanbul