Yaşayan Şehir Müzesi İlk Ayda 14 Bin Konuğu Ağırladı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ilk ayında şehir içi ve şehir dışından gelen yaklaşık 14 bin konuğu ağırladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın teşrifleriyle geçtiğimiz ay açılışını yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ilk ayında şehir içi ve şehrimiz dışından gelen yaklaşık 14 bin konuğu ağırladı. 100 yıllık yakın tarihin değerleri sunulan Yaşayan Şehir Müzesine İstanbul, Çanakkale ve Konya başta olmak üzere birçok şehirden gelen turlara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda tanıtım ve turizm alanında birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesinin kentte kazandırdığı Yaşayan Şehir Müzesi ile önümüzdeki dönemde de birçok şehirden gezi turlarına ev sahipliği yapacağı öğrenildi. - BİLECİK