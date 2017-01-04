Yaşayan Kütüphane'de Şişli'nin Kitapları Okunacak

Kütüphaneye gelenler Roman, Ermeni, Alevi, şizofren, vegan, trans kadın, fiziksel engelli ve Suriyeli mülteci gibi birçok kitabı okuyabilecek. Yaşayan Kütüphane, 7 Ocak Cumartesi günü Bomontiada, 20 Ocak Cuma günü ise Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kentteki farklı toplumsal grupların birbirine yönelik ön yargılarını sorguladığı ve birebir diyalog ile farklılıkların paylaşıldığı bir kent hedefleyen Şişli Belediyesi, "Kitap Gibi Komşum Var!" sloganıyla "Yaşayan Kütüphane: Şişli'nin Kitapları" etkinliğini gerçekleştirecek. Şişli Belediyesi ve İngiltere Büyükelçiliği ortaklığıyla hayata geçirilen ve normal bir kütüphane gibi çalışan Yaşayan Kütüphane'de; kitaplar, kitap katalogları, okuyucular ve kütüphaneciler var. Ancak diğer kütüphanelerden tek farkı kitapların insan olması…

"Yaşayan Kütüphane" etnik, kültürel, dini, sağlık ve cinsel kimlik gibi herhangi bir nedenle ayrımcılığa maruz kalmış kişilerle, onların deneyimlerini dinlemek isteyenleri bir araya getirecek. Katılımcılar; Roman, Ermeni, Alevi, şizofren, vegan, trans kadın, fiziksel engelli ve Suriyeli mülteci gibi birçok kitabı okuyabilecek. Her kitap 20 dakika boyunca, katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtlayacak ya da deneyimlerini paylaşacak.