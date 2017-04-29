Yaşasın Okulumuz

YAŞASIN OKULUMUZ etkinliği 2017-04-29 14: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Yaşasın Okulumuz

YAŞASIN OKULUMUZ etkinliği 2017-04-29 14: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Evren Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Fatih Sokak, No: 19 Bağcılar /İSTANBUL

Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 30: 00

Kategori : YAŞASIN OKULUMUZ

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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