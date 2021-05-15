Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? sorusu, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçı yönetecek olan isimlerden biri de Yaşar Kemal Uğurlu oluyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Twitter'da trend olurken arama motorlarından Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli, kaç yaşında? Soruları arttı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

1981 yılından Ankara'da dünyaya gelen Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar veren Yaşar Kemal Uğurlu, 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.