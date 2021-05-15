Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? sorusu, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçı yönetecek olan isimlerden biri de Yaşar Kemal Uğurlu oluyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Twitter'da trend olurken arama motorlarından Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli, kaç yaşında? Soruları arttı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

1981 yılından Ankara'da dünyaya gelen Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar veren Yaşar Kemal Uğurlu, 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:20:02. #1.16#

title