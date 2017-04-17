Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Osmaniye'de Yapılacak

TÜRK edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'i anmak için 20-22 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de "Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üst katındaki Gazeteciler Restoranı'nda bir araya gelen Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Düzenleme Komitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Yaşar Kemal'i anmak için memleketi Osmaniye'de festival düzenleneceğini açıkladı. Festival kapsamında, programının ilk günü olan 20 Nisan'da "İlk ve Ortaokullar Arası 'Yaşar Kemal'in ve Benim Çukurovam" konulu resim yarışmasının sergi açılışı yapılacak. Resim yarışmasının seçici kurulunda Yalvaç Ural, Besim Dalgıç, Sema Bicik, Mustafa Delioğlu ve Sedat Girgin'in yer aldığı açıklanırken, resim yarışmasına katılacak 1012 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin eserleri sergide yer alacak. Sergiye katılan 100 öğrenciye Yaşar Kemal'in, "Kalemler, Beyaz Pantolon ve Üç Anadolu Efsanesi" kitapları hediye edilecek. Ayrıca her iki seviyeden "En iyi 12'ler" olarak seçilen 24 öğrenciye birer adet tablet hediye edilecek. Aynı günün akşamı Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in katılımlarıyla "Yılanı Öldürseler" filminin gösterimi yapılacak. Filmin gösteriminden önce Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde küçük bir söyleşi düzenlenecek.



21 Nisan'da ise Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi" belgeselinin gösterimi yapılacak. Adnan Binyazar tarafından verilecek "Dede Korkut'tan Yaşar Kemal'e Ağıt Kültürü" konferansının ardından Yaşar Kemal Sempozyumu gerçekleştirilecek. Sempozyumun "Yaşar Kemal Edebiyatında Çocuk" başlıklı birinci oturumun moderatörlüğünü Yalvaç Ural yapacak. Oturumda, yazar Feridun Andaç, Prof. Dr. Sedat Sever, Yrd. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu konuşmacı olacak.



Festival kapsamında Yaşar Kemal'in doğduğu Hemite Köyü'nde, şenlik alanındaki stantlarda yöresel ürünler sergisi, Karatepe Kilim atölyeleri ve ürünleri sergisi, ağaç oymacılığı, el sanatları sergileri düzenlenecek. Şenlik alanında kadın çiftçilerin çalışmalarından örnekler, cezaevi ürünleri sergileri, yöresel yemek çadırları, çocuklar için yüz boyama atölyeleri ve uçurtma şenliği de yer alacak. Müzik şöleninde, Mazlum Çimen, Nida Ateş ve Mehmet Seske'den Yaşar Kemal'in sevdiği türküler dinlenecek. Ardından halk oyunları gösterileri ve aşıklar atışması yapılacak.



- İstanbul