Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali"
Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'i anmak için 20-22 Nisan tarihleri arasında "Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.
Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'i anmak için 20-22 Nisan tarihleri arasında "Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üst katındaki Gazeteciler Restoranı'nda bir araya gelen Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Düzenleme Komitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Yaşar Kemal'i anmak için memleketi Osmaniye'de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.
Festivalin ilk günü olan 20 Nisan'da ilk ve ortaokullar arası "Yaşar Kemal'in ve Benim Çukurovam" konulu resim yarışmasının sergi açılışı yapılacak. Resim yarışmasına katılan bin 12 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin resimleri sergide yer alacak.
Sergiye katılan 100 öğrenciye Yaşar Kemal'in, "Kalemler, Beyaz Pantolon" ve "Üç Anadolu Efsanesi" kitapları hediye edilecek. Ayrıca her iki seviyeden "En İyi On İkiler" olarak seçilen 24 öğrenciye tablet hediye edilecek.
Yine 20 Nisan'da Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in katılımlarıyla "Yılanı Öldürseler" filminin gösterimi yapılacak. Filmin gösteriminden önce Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde küçük bir söyleşi düzenlenecek.
21 Nisan'da ise Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi" belgeselinin gösterimi yapılacak. Adnan Binyazar tarafından verilecek "Dede Korkut'tan Yaşar Kemal'e Ağıt Kültürü" konferansının ardından Yaşar Kemal Sempozyumu yer alacak. Sempozyumun "Yaşar Kemal Edebiyatında Çocuk" başlıklı birinci oturumunun moderatörlüğünü Yalvaç Ural yapacak. Oturuma yazar Feridun Andaç, Prof. Dr. Sedat Sever, Yrd. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu konuşmacı olarak katılacak.
Yaşar Kemal'in doğduğu Hemite köyünde, şenlik alanındaki stantlarda yöresel ürünler sergisi, Karatepe kilim atölyeleri ve ürünleri sergisi, ağaç oymacılığı, el sanatları sergileri düzenlenecek. Şenlik alanında kadın çiftçilerin çalışmalarından örnekler, cezaevi ürünleri sergileri, yöresel yemek çadırları, çocuklar için yüz boyama atölyeleri ve uçurtma şenliği de yer alacak.
Festivalde aynı zamanda Mazlum Çimen, Nida Ateş ve Mehmet Seske Yaşar Kemal'in sevdiği türküleri seslendirecek.