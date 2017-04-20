Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali Başladı
Osmaniye'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali açılan resim sergisi ile başladı.
Osmaniye'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali açılan resim sergisi ile başladı. Festival kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından çizilen ve Yaşar Kemal'i anlatan resimler Osmaniye'de bir alışveriş merkezinin sergi salonunda sergilendi. Sergi açılışını yapan Osmaniye Valisi Kerem Al, sergiyi gezerek sergi hakkında bilgi aldı. İlk ve ortaokul seviyesinde bin 12 resmin çizildiği bunlardan dereceye girenlerin sergilendiği sergide, Yaşar Kemal'in doğup büyüdüğü Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyü, Yaşar Kemal'in anılarından oluşan resimler sergilendi.
Daha sonra Türkan Şoray'ın da katıldığı programda Yaşar Kemal'in 'Yılanı Öldürseler' kitabından uyarlanan Yönetmenliğini ve senaristliğini Türkan Şoray'ın yaptığı, Yapımcılığını Abdurrahman Keskiner'in üstelendiği ve oyuncu kadrosunda Türkan Şoray, Talat Bulut, Mahmut Cevher, Ahmet Mekin, Aliye Rona, Hüseyin Peyda gibi tanınmış isimlerin yer aldığı 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimi yapıldı.
Gösterim öncesi duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşan Türkan Şoray, filme hazırlanırken farklı duygular içerisinde olduğunu söyledi.
Yönetmenlik teklifinin kendisine Yaşar Kemal tarafından teklif edildiğini sahnede Yapımcı Abdurrahman Keskiner'den öğrenen Şoray duygulu anlar yaşadı. Türkan Şoray, "Aa Yaşar Beyden geldi. Bu müthiş bir şey. Ciddi mi söylüyorsunuz? Ben şimdi çok duygulandım" dedi.
Filmin yönetmenlik koltuğuna oturduğunu ve yönetmenlikte hiçbir iddiası olmadığına değine Şoray, "Ben böyle bir işe daldım. Her gün ben ne yaptım diye düşündüm. Ben bu kadar büyük bir eseri nasıl yapacağım. Bu kadar büyük bir yükü omuzlarımda nasıl taşıyacağım gibi şeyler yaşadım. Ama her satırını okuduğumda moralim düzeliyordu. İnanılmaz. Her satırında bütün romanlarının ve Yılanı Öldürseler'in bir görsellik var, sinema var" diye konuştu.
Festival kapsamında düzenlenen resim sergisine katılan öğrencilerden Buse Demir, Yaşar Kemal denince aklına il olarak çocukların geldiğini söyledi.
Öğrencilerden Hilal Çatal ise, "Yaşar Kemal deyince çocuklar, uçurtmalar, Çukurova, Hemite köyü, Hemite Kalesi geliyor aklıma" ifadelerini kulandı.
Melisa Kuş ise, "Yaşar Kemal deyince aklıma çocuklar geliyor. Çünkü çocuklarda aynı uçurtmalar gibidir. Hemite köprüsü geliyor, Osmaniye geliyor. Osmaniye'nin de yem yeşil bölgeleri, kuraklıkları Yaşar Kemal'i andırıyor bana" dedi.
Festival kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde Yaşar Kemal söyleşisi, Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezinde Osmaniye Musiki Derneğini Konseri düzenlenecek. Festivalin son gününde ise Hemite köyünde uçurtma şenliği, düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni ve son olarak da Mazlum Çimen, Nida Ateş ve Mehmet Seske tarafından konser verilecek.
(Kasım Karadağ/İHA)