Yaşar Kemal'in Köyünde Festival Coşkusu

OSMANİYE'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali' kapsamında, ünlü yazarın köyü olan Hemite'de çeşitli etkinlikler düzenlendi ve uçurtma şenliği yapıldı.



Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğum yeri olan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam Köyü'nde binerce vatandaş unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın tadını çıkaran aileler, söylenen türküler ve halaylara da eşlik etti. Yaşar Kemal Parkı'nda ünlü roman kahramanı 'İnce Memed' anıtı önünde fotoğrafı çektirenler, Yaşar Kemal Kültür Evi'ni de ziyaret etti. Ayrıca resim yarışması ödül töreni ve halk konseri gerçekleştirildi.



Yaşar Kemal Platformu üyesi Ebru Onan Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi Bugün Yaşar Kemal'in doğduğu büyüdüğü topraklardayız. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz festivalin üçüncü gününü. İlk iki günü Osmaniye'de inanılmaz bir güzellikte geçti. Bugün de Yaşar Kemal'in köyündeyiz, halk oyunları, halaylar ve çeşitli etkinliklerle başladı programımız. Yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Halkın çok ciddi güzel katılımı var. Alışveriş stantlarımızla, sergilerimizle, sanatsal etkinliklerimizle birincisini gerçekleştirdiğimiz festivali ileride daha büyük boyutta, uluslararası çapta yapmak istiyoruz. - Osmaniye