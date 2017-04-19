Yaşar Holding'in Patronu Selim Yaşar, Özür Diledi (2)

'KULÜBE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'



Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın referandum sonrası takipçileri ve bazı Karşıyakalı taraftarlarla sosyal medyada yaşadığı tartışmayla başlayan krizle ilgili holdingten yeni bir açıklama daha geldi. Selim Yaşar'ın mesajlarının kendi görüşleri olduğunu ve Yaşar Topluluğunu bağlamadığını duyuran holding, bu kez de Karşıyaka Spor Kulübü'ne desteklerinin, var oldukları sürece devam edeceğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:



"Yaşar Topluluğu olarak 60 yılı aşkın süredir gönül verdiğimiz, başarısından üzüntüsüne her zaman yanında olduğumuz Karşıyaka'ya desteğimiz var olduğumuz sürece devam edecektir. Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi olarak sponsorluğumuzun sürdüğünü ve Karşıyakamızın her zaman gururla destekçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz."