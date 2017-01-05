Yaşar Doğu, Ölümünün 56. Yılında Anılacak

Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu, ölümünün 56. yılında düzenlenecek programla anılacak.



Kavak Kaymakamı Hasan Gökpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşte üstün başarı gösteren, ay-yıldızlı mayo ile yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar Doğu'nun 8 Ocak 1961'de vefat ettiğini hatırlattı.



Efsane güreşçinin ölümünün 56. yılı dolayısıyla 10 Ocak'ta Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde anma programı düzenleyeceklerini bildiren Gökpınar, program organizasyonunda Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Lütfiye Zorlu Bakır ile Müdür Yardımcısı Coşkun Altun'un görevlendirildiğini kaydetti.



Öğrenciler Yaşar Doğu'yu tanıdı



Bu arada, Yaşar Doğu İlkokulu öğrencileri, okul yönetimince düzenlenen etkinlikle Yaşar Doğu Müzesi ile Yaşar Doğu Güreş Sahası'nı ziyaret etti,



Burada öğrencilere Yaşar Doğu'nun hayatı, spora verdiği önem, spor ahlakı ve güreşteki başarıları hakkında bilgi verildi.