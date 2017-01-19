Yaşar Doğu'nun Ölümünün 56. Yılı

Türk güreşinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56. yılında, Emirli köyündeki "Yaşar Doğu Müzesi" çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.



Atakum Halk Eğitim Merkezi bağlama kursu eğitmenleri ve kursiyerleri de Yaşar Doğu Müzesi'ni gezdi.



Kurs eğitmeni Murat Camadan, Yaşar Doğu'nun çökmek üzere olan büyüdüğü evin restore edilerek müze haline getirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.



"Müze haline getirilen bu evin evveliyatını biliyorum." diyen Camadan, "Ev ahşap, çökme durumunda idi. Bir kişinin unutulmaması ve yaşatılması onun ölümünden sonra bıraktıklarına sahip çıkmakla olur. Teşekkür ederim Büyükşehir Belediye Başkanlığına, efsane güreşçimiz Yaşar Doğu'nun büyüdüğü eski evi restore ederek müze haline getirmiş. Yaşar Doğu, bu müze ile ölümsüzleştirilmiştir." ifadesinde bulundu.



Her yıl kalabalık bir toplulukla Yaşar Doğu Müzesi'ni ziyaret edeceklerini ve tanıtımını yapacaklarını aktaran Camadan, halen devam eden bağlama kursu sonunda Yaşar Doğu Müzesi önünde konser vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.