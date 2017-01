Yaşar Doğu Memleketinde Anıldı

Efsane güreşçi Yaşar Doğu vefatının 56. yılında memleketi Kavak'ta anıldı.



Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Kavak Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Genel Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri ve ilkokul öğrencileri tarafından, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, Milli Güreşçi Yaşar Doğu'nun çocukluğu, güreşe hazırlanması, yapmış olduğu güreşler ve şampiyonluklarını konu alan şiirler okunarak tiyatro gösterileri yapıldı. Yaşar Doğu'nun kitabının yazarı Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Yaşar Doğu'nun hayatını, spora ve sporcuya verdiği önemi ve güreş hayatı boyunca almış olduğu başarıları anlattı.



Sarıcaoğlu: "Yaşar Doğu bizim gururumuz"



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu yaptığı konuşmada, "Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, Milli Güreşçimiz Yaşar Doğu bizim gururumuz. Onun gibi bir şampiyonun memleketinde belediye başkanı olmaktan her zaman onur duyuyorum. Milli güreşçimiz sporda göstermiş olduğu başarıları kadar yaşantısıyla da hepimize örnek olabilecek birisi. Yaşar Doğu'nun büyüdüğü Emirli Mahallemizdeki evininde açılışını yakın bir zamanda hep birlikte yapacağız. Şuan son çalışmalar yapılıyor. Şampiyonumuza yakışır ve müze olacak orası. Yaşar Doğu'yu vefatının 56. yılında rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.



Şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından Kavak Belediyesi tarafından katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu. - SAMSUN