Yaşar Alptekin'den Suvivor Hakan'a Kabe'de Dua

Survivro 2015'te hafızalara kazınan ünlü yarışmacı Hakan Hatipoğlu'na, kendisini dine veren eski manken Yaşar Alptekin'den dualı sürpriz geldi.

HAKAN, VİDEOYU INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Alptekin, Kabe'de Survivor Hakan'a dua edip, çektiği videoyu Hakan'a gönderdi. Hakan da, Yaşar Alptekin'in jestini karşılıksız bırakmayıp, kendisine gönderdiği videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Hakan, "Allah senden razı olsun Yaşar abi. Çok mutlu oldum... Ben istemeden kalbinden gelerek bana dua yollaman çok güzel..." notuyla da Yaşar Alptekin'e teşekkür etti.



