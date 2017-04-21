Sevilen pop sanatçısı Yaşar, 21 Nisan'da Şömine Cafe Konya'da şarkılarını sevenleri için seslendiriyor.



Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı "Divane" albümüyle Altın Plak alarak hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayımlanan "Esirinim" ve 2002'de yayımlanan "Masal" albümleriyle üç milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek "kalmaya geldim" dediği müzik piyasasındaki kalıcılığını ispatladı.



Sanatçı; şarkı yazarı, şair, yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performanslarıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu.



Daha sonra sırasıyla "Sevdiğim Şarkılar", "Hatırla", "Sevda Sinemalarda", "Dem", "Eski Yazlar" albümlerini yayımlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. 9. albümü Cadde'yi Aralık 2013'te çıkardı.



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Meram



Mekan : Şömine Cafe



Mekan Adresi : Selam Mah. Göztepe Sokak No: 2/A



Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Yaşar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır