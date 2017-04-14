Sevilen şarkıcı Yaşar, 14 Nisan'da Eataly – Bar Terrazzo sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı "Divane" albümüyle Altın Plak alarak hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayımlanan "Esirinim" ve 2002'de yayımlanan "Masal" albümleriyle üç milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek "kalmaya geldim" dediği müzik piyasasındaki kalıcılığını ispatladı. Sanatçı; şarkı yazarı, şair, yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performanslarıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu. Daha sonra sırasıyla "Sevdiğim Şarkılar", "Hatırla", "Sevda Sinemalarda", "Dem", "Eski Yazlar" albümlerini yayımlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. 9. albümü Cadde'yi aralık 2013'te çıkardı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly



Mekan Adresi : Levazım, Zorlu Center, Barbaros Bulv. No: 1, 34340



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Yaşar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır