Sevilen pop sanatçısı Yaşar, 3 Şubat'ta Beyrut Performance sahnesinde şarkılarını sevenleri için seslendiriyor.



Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı "Divane" albümüyle Altın Plak alarak hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayımlanan "Esirinim" ve 2002'de yayımlanan "Masal" albümleriyle üç milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek "kalmaya geldim" dediği müzik piyasasındaki kalıcılığını ispatladı.



Sanatçı; şarkı yazarı, şair, yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performanslarıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu.



Daha sonra sırasıyla "Sevdiğim Şarkılar", "Hatırla", "Sevda Sinemalarda", "Dem", "Eski Yazlar" albümlerini yayımlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. 9. albümü Cadde'yi Aralık 2013'te çıkardı.