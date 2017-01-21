Pop sanatçısı Yaşar, 21 Ocak'ta Jolly Joker Antalya'da şarkılarını sevenleri için seslendiriyor.



Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı "Divane" albümüyle Altın Plak alarak hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayımlanan "Esirinim" ve 2002'de yayımlanan "Masal" albümleriyle üç milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek "kalmaya geldim" dediği müzik piyasasındaki kalıcılığını ispatladı.



Sanatçı; şarkı yazarı, şair, yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performanslarıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu.



Daha sonra sırasıyla "Sevdiğim Şarkılar", "Hatırla", "Sevda Sinemalarda", "Dem", "Eski Yazlar" albümlerini yayımlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. 9. albümü Cadde'yi Aralık 2013'te çıkardı.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



VIP



VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 Yaş sınırı vardır.