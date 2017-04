Yaşananlardan Sorumlu Lyon Kulübüdür"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olympique Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Vodafone Arena'da yapılan basın toplantısı öncesinde barkovizyondan maç öncesinde tribünlerde yaşanan ve saha içindeki olaylarla ilgili görüntüleri izleten Orman, meydana gelen gerginlikten Beşiktaş'ın sorumlu olmadığını söyledi.



Orman yaptığı açıklamada, "Stadın içinde olaylar başlamadan önce yüzleri maskeli kişiler vardı. Taraftar mıdır ne olduğu belli olmayan insanların Lyon Kulübünün Türk taraftarlarına satmış olduğu biletleri alan insanlara saldırıyla başlıyor olaylar. Görüntüdeki kar maskeli kişiyle Lyon Kulübü Başkanı konuşuyorlar. Başkanla konuşan ve saha içinde görüntüsü olan aynı kişi. Lyon Kulübü Başkanı 'Beşiktaş buraya organize gelmiş' diyor ya, neyin organize olduğu anlaşılsın diye söylüyorum. Çoluk çocuğun olduğu yerlerde ellerinde nelerle saldırdıklarını görüyorsunuz. Kar maskelileri polis tribünden aşağı alıyor, bir tanesini tutukladıkları yok." diye konuştu.



Olympique Lyon Kulübünün Beşiktaş'ın talebi olmadan Türk taraftarlarına 17 bin bilet sattığını vurgulayan Orman, "Bunu duyunca UEFA'ya bilgi verdik. Bu biletler bizim isteğimizle değil Lyon Kulübünün kendi stratejisine göre satılmıştır. Bunlarla alakalı sorumluluğumuz yok diye UEFA'ya bildirdik. Bu organizasyonu yapan Lyon Kulübüdür. 'Satışa çıkınca alınıyor' diyorlar. Bu hedef saptırmadır. Araştırdık, herkes yan yana, üst taraftan belli bir yerden biletlerini almış. Çünkü Lyon orayı tarif etmiş. Lyon bu işten para kazanmak istemiş ve bizim aldığımız biletlerle 1 milyon euroya yakın hasılat elde etmişler. Sorumlu olan Lyon Kulübüdür." ifadelerini kullandı.



" Başkan takımına güvenmiyor"



Beşiktaş Kulübünün olaylara rağmen maçın oynanması taraftarı olduğundan söz eden başkan Orman konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz her zaman yapıcı olarak hareket ettik. 'Maç oynansın' dedik. Güvenliğimiz yok, güvenliği Fransız polisi, Lyon Kulübü sağlamak zorunda diye bir talepte bulunmadık. Maçın hakemi teknik direktörleri ve kaptanları çağırıyor, Şenol Güneş 'Sahanın ortasında el ele buluşalım, dostluk mesajı verelim' diyor. Pozitif katkı vermek istiyoruz. Biz orada misafiriz. Sahaya girme olaylarının muhatabı biz değiliz. Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA maçları oynadık ve her maçta teşekkür aldık. Portekizli, İtalyan taraftarlar geldi. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Maç Lyon'da oynanıyor, Lyon taraftarı sahaya giriyor, gol oluyor taraftarlar oyuncu gibi saha içindeler. Biz bir şey demiyoruz ama 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın' diyorlar. Maç Vodafone Arena'da mı oynandı, hayır. Bunun spor ahlakına yakışır tarafı yoktur, ayıptır. Maçı provoke etmek için algılara giriyorlar. Burada taraftarıyla bütünleşmiş Beşiktaş'ı yenemeyeceklerinin inancı var. Lyon Kulübü Başkanı takımına güvenmiyor."



"Maç sahada kazanılır"



Maçın temsilcisinin raporuna, Beşiktaş taraftarıyla ilgili olarak sadece meşale ve merdiven boşluklarıyla ilgili rapor yazdığını söyleyen Fikret Orman, "Bunların dışında bizi alakadar eden bir şey yok. Olaylar bizim sahamızda olsa sorumlusu bizdik. Bunun yüzde 5'i bizde olsa dünya ayağa kalkar ama orada yaşandı ve sorumlusu onlar." dedi.



Fransız medyasının takip ettiğini dile getiren Orman, "Saygın bir Fransız gazetesinin yorumcuları "Beşiktaş'ın bir şeyi yok. İhraç olmazsak kendimizi kazançlı sayalım' diye yazmışlar. Maç sahada kazanılır. Kamuoyunu yönlendirerek olmaz. Takımımıza, taraftarlarımıza güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da desteğini aldıklarını söyleyen Orman, "Bakanımız da aradı. Onlar da yaşananlardan çok rahatsız olmuşlar. 'Devlet olarak ne taahhüt gerekirse veririz' dediler." şeklinde konuştu.



Beşiktaş taraftarlarından 20 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçında provokasyona gelmemeleri için ricada bulunan siyah-beyazlı kulübün konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Provokasyonlara gelmeyeceğiz, onları en güzel şekilde ağırlayacağız. İyi bir ev sahibiyiz. Kulüp başkanı olarak taraftarlardan rica ediyorum. Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Bu önemli maça yakışır şekilde takımlarını desteklesinler. Sessiz tezahürat yaptık ses getirdi, UEFA'dan tebrik aldık. Olympiakos maçındaki koreografi UEFA'nın resmi sayfalarına haber oldu. Stadımız dünyanın en güzel stadı seçildi. Taraftarlarımızın bizi provoke edecek kişilere karşı sakin olması lazım. Maçlar geç başladığı için taraftarlar erken eğlenceye başlıyor. Bu sefer stada enerjileri kalmıyor. Enerjilerini stada saklasınlar. Desibel rekorları kıracağımız bir maç olsun."



"Avrupa'da ilk kez gördüm"



Olympique Lyon cephesinin tansiyonu yükseltmesinden endişe duyduğunu dile getiren Orman, "UEFA nezdinde endişemiz yok, kurallar belli. Beşiktaş'a karşı tansiyonu yükseltmeye alıştılar. Tek endişem tansiyonu yükseltip istenmeyen şeylerin olması. Bu turu geçmek istiyoruz. Sakin olacağız. Biz sadece sahamızda maç yapmak istiyoruz. Bunu engelleyecek bir durum yok. Olayları yapanlar onlar, bundan Lyon tarafından sorumlu tutulan ise Beşiktaş. Buna çocuklar güler. Türkiye'de futbolu saha dışında oynayan görmüştüm de Avrupa'da ilk kez gördüm. Ülkemizi Avrupa'da Türkiye'ye yakışır şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Rakipler üzerinden gerginlik yapıp maçı alalım diye ne Türkiye'de ne de Avrupa'da düşüncemiz olamaz. Futbolu ağzımızla oynamıyoruz ama hep ağzında oynayanlara cevap veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Olaylar burada olsa 'Can güvenliğimiz yok' diyeceklerdi"



Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean Michel Aulas'ın hedef saptırdığından söz eden başkan Fikret Orman, "Şu olaylar burada olsa 'Can güvenliğimiz yok' diyeceklerdi. Kendi sahasındaki olaylarla bizim sahamızı kapatmaya çalışan zihniyet neler yapardı. Kamuoyunu yönlendirme çabalarına gerek yok. Biz misafirperver ülkeyiz, misafirperver ve centilmen kulübüz." şeklinde konuştu.



Bir basın mensubunun UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan Servet Yardımcı ile bu konu hakkında görüşüp görüşmediği ile ilgili bir soruya Orman, "Servet bey seçilmeden önce de yönetim kuruluna girmesi yönünde büyük uğraşlarda bulundum. Bu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray mevzusu değil. Dinamo Kiev maçından sonra da söyledim. Hakemin hataları anlaşılır değildi. Maçı vermek için oraya gelmişti. Kuvvetli olmadığınız zaman, lobiniz olmadığı zaman çok daha fazla etkileniyorsunuz." diye cevap verdi.



Kesin verilerle yorum yaptıklarının ve kimseyi iftira atmadıklarının altını çizen Orman, "Ben yorumları kesin bulgulara karşı yapabilirim. İftira atmak bizim işimiz değil. Gördüğüm, Lyon Kulübü biletleri Türk taraftarlara satma kararı vermiş ve hepsine aynı bölgede satmış. İlk anda vakıf olamadık. Bizi sorumlu tutup biletleri biz satmışız gibi konuşuyorlar. Maçta taraftarların ortak tezahüratı bile yoktu. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı da maçı izlemeye gelmişler. Biz bunu nasıl organize edelim. Onlarla aynı seviyeye inmeyiz. Beşiktaş'ın duruşu bellidir." yorumunda bulundu.



"Hangi maç olursa olsun skoru oyuncular belirlesin"



Olympique Lyon ekibinin İstanbul'a tur atlamak için geleceğini vurgulayan Orman konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz UEFA Kupası'nı istiyoruz, alabiliriz. Lyon'u yenebilir miyiz, yenebiliriz. Turu geçebilir miyiz, geçebiliriz. Buraya çok iyi bir skorla döndüğümüzü düşünüyorum. Vodafone Arena'da bütünleşmiş taraftarlarımızla onları eleriz. Lyon Kulübü de buraya elemek için gelecektir. Hangi maç olursa olsun skoru oyuncular belirlesin. Sonuca futbolcular karar versin. Olayları başka yerlere çekme, tansiyonu yükseltme gibi gerginlikleri Türkiye'de yapmaya çalışanlar olduğu için artık bunları yemiyoruz."



İstanbul'daki maçta güvenlik endişesi taşıyıp taşımadığı şeklindeki bir soruya Orman, "Güvenlikten endişem yok. Lyon taraftarları gelsinler. Onlar da misafirimiz, en iyi şekilde ağırlarız. Güvenlikten önce güvenlik problemi çıkarmaya yönelik provokasyonların önünü kesmek istiyorum. Taraftarlarımız 90 dakika Beşiktaş'a yakışır şekilde bağıracak, takımını destekleyecek. Bütün bunlar spor çerçevesi içinde olacak." diye cevap verdi.



"Bir locaya 24 bin euro ödedik"



Fransız ekibinin ekstra bilet talepleri konusunda da yardımcı olabileceklerini vurgulayan Orman, "VIP'de 200 kişilik yerleri var, kullanmak isterlerse kullanırlar. İstemezlerse biz kullanırız. Kurallar neyse hepsine uyarız. Duruşumuz asalet duruşudur, bundan asla taviz vermeyiz. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama üzerimize yapışacak kötü bir şeye izin vermeyiz. Maç esnasında Lyon tarafından olumsuz bir tutum görmedik. Maça gelene kadar her şey iyiydi. Loca talebimiz oldu, parasını ödedik verdiler ama biraz pahalı geldi. Bir locaya 24 bin euro ödedik. Bizim de gözden geçirmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Perşembe günü Olympique Lyon'la önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Ben ve arkadaşlarım ülkemizin vatandaşlarının yüzünü güldürmek istiyoruz. Allah bunu nasip etsin. Mutlu olsun bu insanlar. Buna ihtiyacımız var. Buna layık bir kulübüz. Moral bozacak bir şey yok. 2-1 yenildik, 1-0 yensek tur atlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Orman ayrıca taraftarlar için Kartal Yuvası mağazalarında kampanya başlattıklarını ve perşembe gününe kadar formalarda yüzde yirmi indirim yaptıklarını söyledi.



"Fabri'nin telafi edeceğine inanıyorum"



Olympique Lyon ile oynanan ilk maçta yediği hatalı golle gündeme gelen İspanyol kaleci Fabricio ile ilgili de konuşan Orman, "Fabricio iyi bir çocuk, iyi kalpli bir insan. Kalecilik zor bölge. Hatanın en çok sırıttı yer kale. İlerideki oyuncunun hatasını arkasındaki, orta sahadakinin hatasını defans telafi edebiliyor ama kaleci son nokta olduğu için hatanın telafisi zor oluyor. Fabri'nin perşembe günü yapacağı kurtarışlarla hatasını telafi edeceğine inanıyorum. Hata futbolun içinde var, düzeltmek de Fabri'nin işi. İnşallah hiç gol yemeden maçı bitirecek." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Olympique Lyon maçı öncesinde çok tartışılan bordo forması ile ilgili olarak da "Üç formamız var. UEFA maçlarında ilk seçme hakkı ev sahibi takıma ait. Ondan sonraki formayı UEFA seçiyor. Ona biz müdahil olamıyoruz. Ayrıca neyi tartışıyoruz, bu formanın üzerinde Beşiktaş amblemi var. Beşiktaş takımı oyuncuları hangi formayla çıkarsa o bizim kutsal formamızdır." diye açıklama yaptı.



Orman, bugün yapılan divan kurulu seçimi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Divan kurulu akil insanlar topluluğudur. Onore olma makamıdır. 'Ben divan kurulu üyesiyim' demek hoştur. Divan muhalefet yeri değildir. Başkan olmak istiyorsan aday olacaksın. Nedir bu hırs, bu kin? Ne kötülük yaptık Beşiktaş'a? Beşiktaş'ı temsille alakalı bir sıkıntı var mı, yok. Takımlarımız iyi gidiyor. Mali olarak tek kar eden kuruluş biziz. Gazeteler 'İki büyük yok tek büyük Beşiktaş' diye haber yapmışlar. Bunu biz söylüyorduk artık başkaları da söylüyor. Divan başkanı camianın abisidir, abi gibi hareket eder. Rekabet istiyorsanız seçim zamanı çıkarsınız. Kürsü ihlal etmeler, mahkemelerde gezmeler ne kadar ayıp şeyler. Temsile soyunan insanlara yakışıyor mu? Tevfik Yamantürk tek aday olarak girdi ve yeni divan kurulu başkanı olacak. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmiş birisi. Ülkenin en saygın ve varlıklı ailelerinden biridir ailesi."