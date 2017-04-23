Yaşamaz" Denilen Kirpi "Herkül" Hayata Tutundu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da otomobil çarpması sonucu yaralanan kirpi, Antalya Hayvanat ve Doğa Parkı'nda bir hafta süren tedaviye yanıt vererek hayata tutundu.



Manavgat ilçesinde yaşayan bir vatandaş, otomobiliyle çarptığı kirpiyi aracına alarak, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan kirpinin iç kanama geçirdiği tespit edildi. Belirli oda sıcaklığında ilaç tedavisi gören kirpi, yaklaşık bir haftalık tedaviye cevap vererek hayata tutundu.



Bir haftadır serumla beslenen kirpiye durumunun iyiye gitmesi üzerine şırıngayla süt verilmeye başlandı. Şırınga ile verilen sütü güçlükle de olsa yutkunarak içen kirpinin yaşama azmi, veteriner hekimleri şaşırttı.



Veterinerler kirpiye, "yaşamaz" denilmesine rağmen inatla hayata tutunduğu için "Herkül" adını koydu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herkül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.



Herkül'deki iç kanamanın durduğunu ifade eden Arsun, hayvanın veteriner hekimler tarafından çok sevildiğini dile getirdi.



"Yaşamaz" denilip bırakılmamalı



Kirpinin tedaviye cevap vermeye başladığını anlatan Arsun, şöyle konuştu:



"İlaç ve serum tedavisi uyguladık. Tamamen iyileşince doğaya yeniden bırakacağız. Bu kirpiyi buraya getiren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz. Kirpilerin üreme mevsimi başladı. Daha çok ortaya çıktılar. Trafik kazasına maruz kalabiliyorlar. Yaralı buldukları kirpileri ya da diğer hayvanları vatandaşlarımız buraya getirebilirler. 'Yaşamaz' denilip bırakılmamalı. Kirpi de geldiğinde durumu çok kötüydü. Büyük bir özveriyle tedavi ettik. Yeniden ait olduğu yere bırakacağız."



Arsun, vatandaşlar tarafından bulunan birçok yabani hayvanı da daha önce tedavi ederek doğaya saldıklarını sözlerine ekledi.



Nisan ayında besin ve eş aramak için yollara çıkıyorlar



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Albayrak da Türkiye'de Balkan kirpisi, uzun kulaklı kirpi, oklu kirpi ve ak göğüslü kirpi türlerinin görüldüğünü belirtti.



Herkül'ün de ak göğüslü kirpi türü olduğunu ifade eden Albayrak, bu kirpilerin ana popülasyonunun Anadolu olduğunu ve ormanlık alanlarda, büyük park ve meyve bahçeleri ile şehirlerin bahçelik alanlarında yaşayabildiğini dile getirdi.



Kirpilerin nemli yerleri sevdiğini ve toprak içine açtıkları tünellerde barındıklarını, kış döneminde ise kış uykusuna girerek mart ayı sonu ve nisan ortalarında uykusundan uyandığını anlatan Albayrak, şöyle konuştu:



"Uyandıktan sonra kilolarını kazanmak ve üremek için geceleri son derece aktif olarak besin ve eş arar. Ana besinlerini böcekler oluşturmakla beraber küçük yılanlar, kurbağa, meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Şehirlerde yaşayan kirpiler sınırlı sayıda park ve bahçeler arasında hem besin hem de eş aramak için nisan ayında daha fazla yollara çıkmakta ve araç altında kalarak ölmekte veya yaralanmaktadır. Bazı bölgelerde ise kirpiler yakalanarak yenmektedir."