Genco Erkal'ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan "Yaşamaya Dair" adlı müzikli gösterisi, 24 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.



Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yaşamaya Dair



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır