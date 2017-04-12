Yaşamak Güzel Şey Tam Not Aldı!

"Mandıra Filozofu" filmleri ile milyonlarca seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı, senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi Yaşamak Güzel Şey ile hem güldürdü hem ağlattı. 14 Nisan'da vizyona girecek olan film izleyenlerden tam not aldı.

BU FİLMİ İZLEYENE MUTLULUK BEDAVA!

Gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı"Biz, bu film ile izleyenlere mutluluğun "bedava" olduğunu anlatıyoruz. Kimse bu sistemin parayla sattığı sahte mutluluklara kanmasın. Gerçek mutluluk bedava aslında. Umarım seyircimizin bunu fark etmesini sağlarız... Filmin iyi gişe yapması bizim elimizde değil seyircimizin elinde... Biz iİlerleyen yıllarda bile gururla anacağımız bir film yapmaya çalıştık. Tüm ekibime teşekkür ediyorum." dedi.

Saçıntı ile başrolü paylaşan Yasemin Çonka ise"Bu film izleyenlere iyi gelecek. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir film oldu." dedi.

Böyle kaliteli bir komedi filminin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirten usta oyuncu Zihni Göktay"Salt güldürmeyi değil, eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmayı amaçladık. Bunu yaptığımızı zannediyorum. Birkaç kişiyi bir şekilde güldürmek kolay ama toplumu anlamlı bir şekilde güldürmek zor. Biz bunu yapmaya çalıştık." dedi.

Hüznü ve komediyi harmanlayan Artistik Yapım imzalı filmde, Müift Can Saçıntı'ya; Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek,Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu, SeyithanÖzdemir ve Özgür Şahbaz eşlik ediyor.

14 Nisan'da vizyona girecek olan film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.