Yaşamak Güzel Şey" 14 Nisan'da Vizyona Girecek

Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği "Yaşamak Güzel Şey" adlı film, 14 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.



Yaklaşık 2 saat süren filmin basın gösterimi, film ekibinin katılımıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.



Aynı zamanda filmin başrolünü oynayan Saçıntı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin 19 gün gibi kısa bir sürede çekildiğini söyledi.



Saçıntı, bütün sahnelerin İstanbul'da çekildiğini belirterek, "Hem oyuncu hem teknik ekip gerçek ücretleriyle çalışsaydı ben bu filmi çekemezdim. Bence parayla oluşturamayacağım bir hayal kadrosu kurdum kendi adıma. Filmi izleyenler de görecek ki bu kadar kalabalık oyuncu kadrosu ve bu kadar çok mekanı olan bir film, böyle kısa bir sürede bu kadar eli yüzü düzgün çekilmez. Ekibim sayesinde bunu başardık." dedi.



Filmin, sıradan bir adamın sıra dışı hikayesi olduğunu vurgulayan Saçıntı, şunları kaydetti:



"Halk arasında pısırık denilen, hayat şartlarına boyun eğen bir adam, acı bir gerçekle karşılaşınca, boyun eğdiği şartlara karşı boynunu kaldırıyor. Hayatı sorgulamaya başlıyor ve hayatın gerçek güzelliklerini keşfediyor. Çünkü ben kapitalist sistemin, tüketim toplumunun insanlara bir takım şeyleri gerçek güzellikmiş gibi dayattığını, gerçek güzelliğin ve mutluluğun ise bedava olduğunu düşünüyorum. Bu filmde seyirciye gerçek mutluluğun bedava olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah başarmışızdır."



"Eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmayı amaçladık"



Filmde rol alan, tecrübeli tiyatrocu Zihni Göktay da insanlara örnek olması bakımından güzel bir film yaptıklarını dile getirdi.



Göktay, sevginin açık açık söylenmesi gereken bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Senelerce oğluna yüz yüze 'Seni çok seviyorum' diyemeyen bir adamın bastırılmış duygusu, oğlunun da bu sivilceyi patlatmasıyla baba oğul çok güzel bir film çektik. Salt güldürmeyi değil, eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmayı amaçladık. Bunu yaptığımızı zannediyorum. Birkaç kişiyi bir şekilde güldürmek kolay ama toplumu anlamlı bir şekilde güldürmek zor. Biz bunu yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Artistik Yapım tarafından hayata geçirilen filmin görüntü yönetmenliğini Ferhat Uzundağ üstlenirken, sanat yönetmenliğini Nazan Atar yaptı.



Tahir Çonka'nın yapımcılığında çekilen filmde ayrıca Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer ve Seyithan Özdemir rol alıyor.