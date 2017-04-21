30 yıldır Leviva ile evli olan Yona, bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık, onların özelinden, belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşüverir. Kim için yapılır evlilik? Kadın ve erkek evlendikten sonra bir adanmışlıkla yaşamak zorunda mıdır? Bağlılık, gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabını sardıkça boğan bir canavar mı? Hep hayatı ıskalamaya mahkum muyuz? Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, tüm bu sorgulamaların odağında duran çarpıcı bir kara mizah örneği.





Süre: 1 saat 15 dakika





Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Perde: 1 perde





Çeviren: NERMİN SAATÇİOĞLU





Yazan: HANOCH LEVİN





Yöneten: KEREM AYAN





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-yasamak-denilen-bu-zahmetli-is.html



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Devlet Tiyatrosu İstanbul Küçük Sahne



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Atlas Pasajı No: 131



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : YAŞAMAK DENEN BU ZAHMETLİ İŞ



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır