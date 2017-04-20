Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş

30 yıldır Leviva ile evli olan Yona, bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık, onların özelinden, belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşüverir.

Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş

30 yıldır Leviva ile evli olan Yona, bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık, onların özelinden, belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşüverir. Kim için yapılır evlilik? Kadın ve erkek evlendikten sonra bir adanmışlıkla yaşamak zorunda mıdır? Bağlılık, gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabını sardıkça boğan bir canavar mı? Hep hayatı ıskalamaya mahkum muyuz? Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, tüm bu sorgulamaların odağında duran çarpıcı bir kara mizah örneği.


Süre: 1 saat 15 dakika


Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Perde: 1 perde


Çeviren: NERMİN SAATÇİOĞLU


Yazan: HANOCH LEVİN


Yöneten: KEREM AYAN


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-yasamak-denilen-bu-zahmetli-is.html

12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Devlet Tiyatrosu İstanbul Küçük Sahne

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Atlas Pasajı No: 131

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : YAŞAMAK DENEN BU ZAHMETLİ İŞ

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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