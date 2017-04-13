Yaşama Tutundu Ama Babasını Kaybettiğini Bilmiyor

İZZET MAZI - Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve bir gözünü kaybeden Suriyeli çocuk, yaşama tutunduğu Kilis'te patlamada ölen babasının da sağlığına kavuştuğunu sanıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusunca DEAŞ'tan temizlenen Bab'da, terör örgütünün kontrolündeyken okulların açılmaması nedeniyle eğitimine devam edemeyen, babasıyla demirci dükkanında çalışmaya başlayan 10 yaşındaki Abdulhedi Humedi, 15 gün önce büyük bir acı yaşadı.



Babasıyla bindiği motosikletin DEAŞ'lı teröristlerin ilçeden ayrılmadan önce döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçerken patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Kilis'te zorlu bir tedavi sürecinin ardından yaşama tutundu.



Bir gözünü kaybettiği saldırıda hayatta kalmanın mutluluğunu yaşayan küçük çocuğa, babasının öldüğü ise henüz söylenmedi.



"Babam da iyiymiş çok şükür"



Humedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle çok sevdiği okuluna devam edemediğini söyledi.



Terör örgütü DEAŞ'ın okulların açılmasını yasaklaması üzerine, babasının demirci dükkanında çalışmaya başladığını anlatan Humedi, Bab DEAŞ'tan temizlenince büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



DEAŞ'ın ilçeden temizlenmesinin ardından dükkanlarını taşımak için babasıyla dükkanlarına giderken patlama meydana geldiğini belirten Humedi, şunları kaydetti:



"İki kamyonun arasından geçerken bir ucu bombaya bağlı ipe takıldık. İp çok inceydi gözle görülmüyordu. Sonra patlama oldu. Ayağa kalktığımda her tarafım kan içindeydi. Babam yerde yatıyordu. Kaldırmaya çalıştım ama kalkmadı. Bir araba geldi. İçindeki adam 'sana ne oldu' deyip babamla beni arabaya bindirdi. İlk önce orada bir hastaneye sonra da buraya getirdiler. Doktorların ve sağlık çalışanlarının gayretleriyle şimdi iyiyim. Babam da iyiymiş çok şükür."



"Nasıl söyleyeceğimi bilemedim"



Küçük çocuğun eniştesi Ammar Humedi, Abdulhedi'nin yaklaşık 15 gün önce yaşadıkları patlamada ağır yaralandığını söyledi.



Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Humedi, Bab'daki ilk müdahalenin ardından Kilis'e getirilen çocuğa refakat ettiğini belirtti.



Patlama nedeniyle ağır yaralı olarak getirilen yeğeninin sağlığına Kilis'te kavuştuğunu kaydeden Humedi, "Ancak babasının hayatını kaybettiğinden haberi yok. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim." dedi.



Türkiye'ye geldiği ilk günden beri iyilikten başka bir şey görmediğini vurgulayan Humedi, Türk hükümetine ve kendileri için seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Yakında taburcu edilecek



Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Tuşat da Humedi'nin hastaneye getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu, acilen ameliyata alındığını söyledi.



Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ciddi yaraları olan çocuğun ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda kaldığını anlatan Tuşat, Humedi'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, önümüzdeki günlerde taburcu edileceğini aktardı.