Yaşam Vadisi'nin 19 Mayıs'ta Açılışı Yapılacak

Site sakinleriyle bir araya gelen İmamoğlu, bölgenin daha nitelikli hale gelmesi için birçok yeni proje olduğunu belirterek, İstanbul'un en büyük parklarından Yaşam Vadisi 1. Etap'ının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılışını yapacaklarını müjdeledi.

Mahalle ve sitelere ziyaretlerini sürdüren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ne bölge bölge odaklanarak, ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve dönüşümü için gerekenleri masaya yatırıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen ve soruları cevaplandıran İmamoğlu, en son Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Jetkent Sitesi'ndeydi. Adnan Kahveci'nin Beylikdüzü'nün en fazla nüfus alan mahallesi olduğunu ve nüfusunun 80 bini bulduğunu ifade eden İmamoğlu, Adnan Kahveci'deki sitelerin büyük metrekarelik yeşil alanlara sahip olmasının avantaj olduğunu söyledi. İmamoğlu, Ihlamur Caddesi üzerinde müzik temalı bir park yaptıklarını ve kısa zaman içerisinde o noktada müzik temalı bir parkın açılışı olacağını dile getirdi.

KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU GELİYOR

Yine Adnan Kahveci Mahallesi için bir Emekliler Lokali projesi olduğunu duyuran Başkan İmamoğlu, Ebubekir Camii'nin bulunduğu yerde de kreş yapımının hızla devam ettiğini, kreşin yeni eğitim - öğretim döneminde hizmete açılacağını paylaştı. İmamoğlu ayrıca, "Kız ve erkek öğrenci yurdunun mahalleye kazandırılacak. Muhtarlık da geliyor. Davutpaşa Caddesi'ni de prestijli yol haline getiriyoruz." diyerek mahalleliyi ilgilendiren yenilikleri ortaya koydu.

ÇANAKKALE ZAFERİ RÖLYEFİ VE ATATÜRK HEYKELİ YAPILACAK

Adnan Kahveci Mahallesi'nden başlayan dev projeden bahseden İmamoğlu, "1 milyon metrekarelik İstanbul'un en büyük parklarından Yaşam Vadisi'nin 1. Etap'ının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılışını yapacağız. Çok fonksiyonlu bu parkın içinde sanatçı atölyeleri, yaşam kafeleri, Rauf Denktaş Anıtı olacak, Beko tarafındaki girişte ise 60 metreyi geçen bir Çanakkale Zaferi Rölyefi ve Atatürk Heykeli vatandaşları karşılayacak." şeklinde konuştu.