Yaşam Koçu Sibel Üresin'i Şaşırtan Soru: Başım Ağrıyor, Nazardan mı
Aykırı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken yaşam Koçu Sibel Üresin, yorumculuk yaptığı programda erkek bir izleyiciden gelen soru karşısında şaşkına uğradı.
Bir dönem yapmış olduğu aykırı çıkışlarla adından söz ettiren yaşam koçu Sibel Üresin, şimdilerde Süper TV isimli bir kanalda yorumculuk yapıyor.
"BAŞIM AĞRIYOR, NAZARDAN OLABİLİR Mİ?"
Son olarak konuk olduğu bir kanala bağlanan erkek izleyicinin "10 gündür başım ağrıyor. Tüm tahlilleri yaptırdım. Ancak herhangi bir şey çıkmadı. Bu nazardan olabilir mi?" şeklindeki sorusuna muhatap oldu.
PARTNERİ DEVREYE GİRDİ
Bu soru karşısında kısa süre afallayan Üresin, partnerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı.
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