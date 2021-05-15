Yasaklar uzatıldı mı? Yasaklar uzadı mı? Yeni yasaklar nelerdir? Yasaklar ayın kaçında bitiyor?

Yasaklar uzatıldı mı? Yasaklar uzadı mı? Yeni yasaklar nelerdir? Soruları tam kapanmanın bitmesine saatler kala merak ediliyor. 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı sorgulanmaya devam ediyor. Erdoğan'ın tam kapanma ile ilgili yaptığı açıklamada, Kabine Toplantısı'nda normalleşmenin ele alınacağını bildirdi. Tam kapanmanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, tam kapanma süresi uzatıldı mı? Yasaklar ayın kaçında bitiyor?

Yasaklar uzadı mı? Tam kapanma sonrası normalleşme takvimi gündemin en önemli konusu oluyor. Bu kapsamda; Erdoğan "Normalleşme ne zaman?" sorusu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve kontrollü normalleşme takviminin başlayacağını açıkladı.Bu kapsamda; "Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitiyor? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?" sorularının yanıtları da netlik kazandı.

YASAKLAR UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Özel programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.

Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Konuya dair son önemli açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Yeni bir açıklama yapılmadığından dolayı tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

Tam kapanma ne zaman bitecek ve uzatılacak mı hususunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasındaydı. 6 Mayıs tarihinde katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bu açıklamadan bir süre sonra yine bir canlı yayında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer bir soruya yanıt verdi. Bakan Soylu, tam kapanma ne zaman bitecek ve yasaklar uzatılacak mı sorusunu yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLAMASI!

Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir.Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.