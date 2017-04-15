Yasakla birlikte referandum afiş ve bayrakları toplanmaya başladı



İSTANBUL - Seçim yasaklarının başlamasının ardından referandum propagandası için caddelere meydanlara asılan bayrak, pankart ve afişler toplanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği bayrak, pankart ve afişlerin indirilmesine başlandı. Referanduma yönelik yasak saat 18.00'de başlamasından sonra belediye işçileri ve zabıta görevlileri bayrak, pankart ve afişleri cadde ve meydanlardan topladı. Görevliler bıçaklarla afiş ve pankartları tutan ipleri kesip toplarken, daha yüksek yerlerdeki bayrak ve afişler, vinçler yardımıyla alındı. Toplanan materyaller görevliler tarafından kamyonetlere konuldu. Bayrak, pankart ve afişlerin toplama işlemleri gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.