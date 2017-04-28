Yasak Kararına CHP'den Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Valiliği'nin kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasaklayan kararına tepki gösterdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'da tüm açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklanmasının, başka illerde başlatılan alkollü içecek yasağını Türkiye geneline yaygınlaştırma adımlarının bir parçası olduğunu iddia etti. Antalya'nın özel bir konumu olduğunu, her yıl milyonlarca turist ağırladığını kaydeden Budak şöyle konuştu:



"Antalya, turizmin başkenti ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. 10 milyona yakın turist ağırlıyor. Bu yasak kararı, dış dünyada Antalya'da alkol yasağı algısı oluşturacaktır. Büyük siyasi hatalar sonucu geçen yıl turizmdeki daralma nedeniyle Türkiye 10 milyar dolar kaybetti. Sadece Antalya'da 100 bine yakın kişi işini, aşını kaybetti. Binlerce esnaf kepenk kapattı. Tablo bu haldeyken şimdi yine siyasi bir sorumsuzluk örneği sergileniyor. Antalya'nın yasaklarla anılması, alkol yasağı tartışmalarının merkezine taşınmazı, büyük bir aymazlıktır. Antalya Suudi Arabistan'ın değil Türkiye'nin kenti. Kenti yönetenlerin önce bunun farkına varması gerekir. Anlaşılan o ki, Vali ve Emniyet Müdürü iktidara şirin görünmek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Hayır' diyen Antalya'yı cezalandırmaya çalışıyor. Antalya'yı bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin vermeyeceğiz."



'TURİSTLER OTELE Mİ KAPATILACAK?'



Uygulamada da yeni sorunlar ortaya çıkacağına dikkat çeken Budak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Alkol ile suç kavramının birlikte değerlendirilmesi, 'alkol içilen yerlerde suç işlenir' gibi ön kabul kesinlikle yanlıştır. Yasaklarla suçun önleneceği de doğru değildir. Antalya'da suç oranı nedir? Antalya'da, gasp, hırsızlık, adam öldürme, cinsel saldırı ya da ihaleye fesat karıştırma gibi suçların hangisi açık alanlarda içki içilirken yaşanmış. Bu yasağın geçerliliği yok. Antalya bir turizm kenti. Turistler otellere mi kapatılacak? Otelden çıkmayın, yolda içmeyin, kumsalda içmeyin mi denecek? Turizm barış ve özgürlük sektörüdür. Özgürlük yoksa turizmde olmaz."



'DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ'



Ak Parti Hükümeti'nin OHAL fırsatçılığı yaptığını, iktidardan güç alan valilerin de benzer bir tutum içine girdiğini kaydeden Budak, "Yasaklarla, Türkiye'ye bir yaşam tarzı dayatılıyor. Bu çerçevede alkol yasağı adım adım Türkiye'ye yaygınlaştırılıyor. Bazı illerde valiler OHAL'i bahane etmişti, Antalya'da buna gerek duyulmamış, toptan yasaklama kararı getirilmiş. Antalya'yı bitirecek bu karar kabul edilemez. Yasak kararı derhal geri çekilmelidir" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da, Antalya Valiliği'nin kararının Antalya'daki turizme ciddi zarar vereceğini söyledi. Valiliğin getirdiği içki yasağında bütün açık alanların tarif edildiğini belirten Kara, "Antalya bir turizm kentidir. Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği kentimizde, bu kararın turistlere anlatılmasını bütün kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.



Yaz aylarında Antalya'da oturanların en büyük eğlencesinin piknik ve mangallar olduğunu söyleyen Kara, valiliğin, piknik alanlarında da içki tüketilmesini yasakladığını hatırlattı. Tarihi ve kültürel mekanları da tarif eden yasaklama kararına dikkat çeken Kara şunları kaydetti:



"İlimizin en önemli turizm ve eğlence merkezi olan Kaleiçi'ndeki işletmeler de bu yasak kararı ile tehdit altına alınmıştır. İlginç olan valiliğin Kabahatler Kanunu'nun sarhoşluğu düzenleyen 35. maddesinden değil, emre aykırı davranışı düzenleyen 32. maddeden cezalandırma isteğidir. Bu da göstermektedir ki bu içki yasağı keyfi bir emirdir."



Muratpaşa CHP İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ise yazılı açıklamasında, kararı endişeyle karşıladığını kaydetti.



- Antalya