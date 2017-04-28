Yasak Kararına CHP'den Tepki (2)

ALKOL YASAĞINA ALKOLLÜ PROTESTO



Antalya Valiliği'nin kamuya açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasını yasaklayan kararı, kent genelinde kolluk kuvvetlerince uygulanmaya başlandı. Alınan yasak kararı sonrasında bir grup, sosyal medya üzerinden 'Amfide bira içiyoruz' başlığı altında örgütlendi. Kaleiçi Yat Limanı içerisindeki Amfi Tiyatro'da akşam saatlerinde, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, karara tepki gösterdi. Beraberlerinde getirdikleri birayı burada içen grup, şarkılarla kararı protesto etti. Grup, 2 saatlik eylemin ardından dağıldı.



Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



