Yasak Elma neden yok, bitti mi? Yasak Elma 17 Mayıs bugün neden yayınlanmadı? Final mi yaptı?
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Yasak Elma neden yok, bitti mi? Yasak Elma 17 Mayıs bugün neden yayınlanmadı? Final mi yaptı?

Yasak Elma neden yok, bitti mi? Yasak Elma 17 Mayıs bugün neden yayınlanmadı? Final mi yaptı?
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Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün yayınlanmadı. Bunun ardından Yasak Elma neden yok, bitti mi? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta başlayacak? merak edildi. Yasak Elma neden başlamadı, gün mü değiştirdi? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, sezon finali mi oldu? Yasak Elma 17 Mayıs Pazartesi bugün neden yok? Tüm detaylar haberimizde.

Yasak Elma yok mu, final mi oldu? Yasak Elma sezon finali mi yaptı? Yasak Elma izleyicileri Fox TV'de bugün Yasak Elma'nın başlamasının ardından bitti mi, final mi oldu sorularını sordu. Peki, Yasak Elma neden yok, neden bitti, neden sezon finali yaptı? Yasak Elma dizisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

YASAK ELMA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma geçen hafta sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı bugün ekranlara gelmedi. Ayrıca Masumiyet dizisi de Pazartesi günlerine alındı. Yani artık her Pazartesi Masumiyet ekranlara gelecek.

Yasak Elma dizisi tamamen bitmedi sadece sezon finali yaptı. Yeni bölümleri gelecek sezonda yayınlanacak.

Yasak Elma'nın resmi twitter sayfasından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"#EnYıl şüphelerinde haklı mı? Düşünen yüz #YasakElma sezon finaliyle bu akşam 20.00'de FOX'ta. @FOXTurkiye"

Yasak Elma neden yok, bitti mi? Yasak Elma 17 Mayıs bugün neden yayınlanmadı? Final mi yaptı?

Buna göre dizi 10 Mayıs günü sezon finali yapmıştır. Bu bakımdan bugün ekranlara gelmeyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

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