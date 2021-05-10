Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 110. bölüm (Sezon Finali) canlı izle! 10 Mayıs Yasak Elma full HD Canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma FOX TV canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Peki, Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 110. bölüm (Sezon Finali) canlı izle! 10 Mayıs Yasak Elma full HD Canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma FOX TV canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Peki, Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 110. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Yasak Elma full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

YASAK ELMA 110. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA 110. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!