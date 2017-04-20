Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Giriş Yapan 12 Kişi Yakalandı

Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 6 Pakistan ve 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı.



Kırklareli'nin Dereköy ilçesinde 2. Hudut Bölüğüne ait hudut devriyesi tarafından Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapan 6 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Aynı gün içerisinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde de yol kontrolü uygulamasında Afganistan uyruklu A.Y. ve M.Ü. isimli şahısların Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilerek yakalandılar.



Yakalanan 12 yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulandıktan sonra, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildiler. - KIRKLARELİ