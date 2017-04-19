Yasadışı Maymun Satan Şahıs Böyle Yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kurdukları grup aracılığıyla hayvanları yasa dışı olarak satan şebekelere göz açtırmıyor.Ekipler son olarak yavru vervet maymunu satışı yapan bir kişiyi, müşteri kılığına girerek suçüstü yakaladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, Facebook üzerinden yavru vervet maymunu satışı yapıldığını tespit etti. Gerekli incelemenin ardından harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girerek söz konusu kişiyle telefon üzerinden irtibat kurup bir adet yavru maymun siparişi verdi. Yavru vervet maymunu için 3 bin TL karşılığında anlaşılan satıcı O.Ç ile alıcı kılığına giren ekipler, İstanbul Sarıyer Büyükdere caddesi üzerinde buluştu. Suçüstü yapılan şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 Maddesi'nden "Koruma Altındaki Hayvanların Ticareti"nden 5 bin TL cezai işlem uygulandı.Görevliler tarafından el konulan yavru vervet maymunu ise koruma altına alındı. Operasyon anı ise kameralar saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ekipler alıcı kılığında yasa dışı satış yapan şahısla buluşuyor. Daha sonra şahsa suç üstü yapılarak cezai işlem uygulanıyor. Yavru maymuna da ekipler el koyuyor.



(İHA)