Rimini Tiyatrosu'nda dünya prömiyeri yapılacak olan "Romulus ve Ersilia" operasının provasında yaşananları işleyen iki perdelik operada başrolde operanın kendisi bulunmaktadır. Başka bir deyişle bir operanın hazırlanış öyküsünün anlatıldığı eser, "tiyatro içinde tiyatro" türü olan ve komik opera türünün başarılı örnekleri arasında yer almaktadır. "Romulus ve Ersilia" eserinin provalarında yaşananlar, Rimini'de alışılmış kalitenin garanti edilememesi ve bu yüzden maddi sıkıntıya girmiş olan oyun tehlikededir. Agata'nın mücevherlerini teminat olarak rehin vermesiyle herkesin neşesi yerine gelir. Neşeli bir havada hızla akıp giden eserde geniş izleyici kitlelerinin beğenisini toplayan eser mutlu sonla biter.





Süre: 140 dk





Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Perde: 2 perde





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1680



7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00



Kategori : Yaşa Sen Anne



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır