Yasa Dışı Sınır Geçişleri

Türkiye'ye, Suriye ve Yunanistan'dan yasa dışı yollarla giren 817 kişi ile yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, sınırdan yasa dışı biçimde giriş ve çıkış yapmaya çalışan şahıslar ile ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 778 kişi, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 39 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı şekilde gitmeye çalan 10 kişi yakalandı.



Ayrıca, İran sınırında ise 49 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.